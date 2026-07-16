Nella notte, una tartaruga Caretta caretta ha deposto le uova sulla spiaggia di Marina di Ascea, nel Cilento. L’area interessata si trova nel tratto di litorale di fronte al Brigantino. Si tratta di un nuovo sito di nidificazione di questa specie lungo la costa. La deposizione è avvenuta durante le ore notturne e riguarda un singolo esemplare. Non sono stati segnalati altri eventi di nidificazione nelle vicinanze.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nuova nidificazione di Caretta caretta sulla costa cilentana, Sud di Salerno. Nella notte un esemplare ha deposto le uova sulla spiaggia di Marina di Ascea, nel tratto di litorale antistante il Brigantino. Con questo ritrovamento salgono a 25 i nidi censiti dall’inizio della stagione lungo le coste della Campania. Secondo i dati del Gruppo Ricerche Tartarughe Marine della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, dieci nidi sono stati individuati nel Cilento, dieci sul litorale Domitio-Flegreo, quattro nel Golfo di Salerno e uno tra Ischia e il Golfo di Napoli. La tartaruga ha raggiunto la battigia durante la notte, ha scavato il nido nella sabbia, deposto le uova e ha poi fatto ritorno in mare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Un altro nido di Caretta caretta nel Cilento

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Un altro nido di Caretta caretta nel Cilento. Salgono a 25 quelli finora censiti in Campania #ANSA x.com

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