Nido di tartaruga Caretta Caretta tra Ostia e Torvajanica | trasferito a Castelporziano

Da ilfaroonline.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nido di tartaruga Caretta Caretta è stato trasferito a Castelporziano. La scoperta è avvenuta ieri sera lungo il tratto di spiaggia tra Ostia e Pomezia-Torvajanica. La presenza del nido era stata segnalata e successivamente le autorità hanno deciso di spostarlo in un’area più sicura. L’intervento si è concluso nella stessa serata, con il trasferimento del nido in una zona protetta.

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OstiaPomezia, 10 luglio 2026 – Nella serata di ieri, lungo il tratto di litorale compreso tra Ostia e Pomezia-Torvajanica, in corrispondenza dello stabilimento Marine Village, è stato individuato un nido di tartaruga marina della specie Caretta Caretta, grazie alla tempestiva segnalazione dei cittadini e al pronto intervento del personale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Torvajanica, che ha provveduto a delimitare e mettere in sicurezza l’area interessata. Contestualmente è stato attivato il personale della Rete Regionale Tartalazio, intervenuto prontamente per effettuare le verifiche tecnico-scientifiche previste dai protocolli di tutela della specie. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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