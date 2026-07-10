Nido di tartaruga Caretta Caretta tra Ostia e Torvajanica | trasferito a Castelporziano

Un nido di tartaruga Caretta Caretta è stato trasferito a Castelporziano. La scoperta è avvenuta ieri sera lungo il tratto di spiaggia tra Ostia e Pomezia-Torvajanica. La presenza del nido era stata segnalata e successivamente le autorità hanno deciso di spostarlo in un’area più sicura. L’intervento si è concluso nella stessa serata, con il trasferimento del nido in una zona protetta.

OstiaPomezia, 10 luglio 2026 – Nella serata di ieri, lungo il tratto di litorale compreso tra Ostia e Pomezia-Torvajanica, in corrispondenza dello stabilimento Marine Village, è stato individuato un nido di tartaruga marina della specie Caretta Caretta, grazie alla tempestiva segnalazione dei cittadini e al pronto intervento del personale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Torvajanica, che ha provveduto a delimitare e mettere in sicurezza l’area interessata. Contestualmente è stato attivato il personale della Rete Regionale Tartalazio, intervenuto prontamente per effettuare le verifiche tecnico-scientifiche previste dai protocolli di tutela della specie. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tartaruga Caretta Caretta: primo nido della stagione sulla spiaggia di SabaudiaUna tartaruga Caretta Caretta ha deposto le uova sulla spiaggia di Sabaudia, segnando il primo nido della stagione 2024.

Spiaggia dell'Ariana a Gaeta, segnalato il primo nido di tartaruga Caretta CarettaUna tartaruga Caretta Caretta ha deposto le uova sulla spiaggia dell’Ariana a Gaeta, vicino al lido El Chirunguito.

Temi più discussi: Nuovo nido di tartarughe, deposte uova di caretta caretta a Forio; Vietri sul Mare, nido di tartaruga Caretta caretta sulla spiaggia del Risorgimento; Inizia la stagione dei nidi per le Caretta caretta in Liguria; Questa volta la tartaruga caretta caretta sceglie l’isola: scoperto un nido a Ventotene.

Sorpresa nell’area marina protetta: scoperto nuovo nido di caretta caretta ift.tt/Oza5XE4 ift.tt/Tofd3Va x.com

Tartaruga Caretta Caretta depone le uova a Ostia, nido protetto e trasferito a CastelporzianoIl nido, segnalato dai bagnanti nei pressi dello stabilimento Marine Village, è stato messo in sicurezza e spostato nella tenuta presidenziale ... romatoday.it

Nido di tartaruga Caretta Caretta tra Ostia e Torvajanica: trasferito a CastelporzianoIl nido è stato individuato nei pressi dello stabilimento Marine Village grazie alla segnalazione dei cittadini ... ilfaroonline.it