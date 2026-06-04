Sorpresa nel Cilento a Castellabate il primo nido di Caretta Caretta
A Castellabate, nel Cilento, è stato scoperto il primo nido di tartaruga Caretta Caretta della stagione in Campania. La posizione si trova sulla spiaggia di Lago, vicino a Punta Tresino. La scoperta è avvenuta recentemente e ha suscitato interesse tra gli esperti e i residenti della zona. La presenza del nido rappresenta un episodio inedito per la regione in questa stagione. La zona è sotto osservazione per monitorare eventuali sviluppi e garantire la tutela delle uova.
Tanta curiosità nel Cilento, precisamente sulla spiaggia di Lago, in prossimità di Punta Tresino a Castellabate, dov'è stato individuato il primo nido di tartaruga Caretta Caretta della stagione in Campania. Sul posto sono intervenuti i volontari di Legambiente e della Stazione Zoologica Anton. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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