Sky Sport riferisce che l’attaccante lascerà il Napoli durante questa sessione estiva di mercato. La sua permanenza in squadra non ha portato miglioramenti e il trasferimento al Nottingham Forest non ha cambiato la situazione. Contestualmente, si segnala anche una decisione di cessione da parte della società.

Lucca lascerà il Napoli in questa sessione estiva, secondo quanto riporta Sky Sport. L’attaccante non ha reso in azzurro e il suo passaggio al Nottingham Forest non ha invertito la tendenza negativa. Lucca-Napoli: la partenza è quasi certa. Come rivela Sky Sport attraverso le parole di Luca Marchetti, l’attaccante andrà via a prescindere dalle modalità. Il club partenopeo deve ancora decidere se cederlo a titolo definitivo, concederlo in prestito o trovare altre soluzioni, ma l’addio è praticamente scontato. Anche Ngonge e Mazzocchi rientrano nella lista dei calciatori destinati a partire. Per quanto riguarda Marianucci, il Napoli potrebbe valutare un prestito per mantenere il controllo del cartellino di un giovane ritenuto promettente. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Ultim’ora Sky, arriva il doppio annuncio: decise una cessione e una permanenza

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