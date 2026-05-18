ULTIM’ORA NAPOLI- Conte via scelto già il sostituto | annuncio da Sky Sport!

Secondo quanto riportato da Sky Sport e dal giornalista Gianluca Di Marzio, Antonio Conte sta per lasciare il suo incarico al Napoli. La decisione sembra già presa, e il nome del successore circolato con maggiore insistenza è quello di Maurizio Sarri. Al momento non sono stati forniti dettagli ufficiali sul motivo delle dimissioni o sulla tempistica dell’annuncio. La notizia ha suscitato molta attenzione tra tifosi e addetti ai lavori, in attesa di conferme ufficiali.

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Antonio Conte va verso l’addio al Napoli: lo riporta il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio. Il sostituto dovrebbe essere Maurizio Sarri, nettamente in vantaggio sugli altri. Conte verso l’addio al Napoli. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, Antonio Conte dovrebbe lasciare il Napoli. L’allenatore dovrebbe chiudere il rapporto con il club azzurro con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto con un accordo consensuale. De Laurentiis si è già cautelato, facendo partire la caccia al sostituto. C’è un nome nettamente in cima sugli altri: si tratta di quello di Maurizio Sarri, che tornerebbe in azzurro dopo il triennio fra il 2015 e il 2018. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - ULTIM’ORA NAPOLI- Conte via, scelto già il sostituto: annuncio da Sky Sport! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video COSA HA FATTO CONTE Sullo stesso argomento Ultim’ora Lukaku, le novità sul rientro a Napoli: il punto di Sky SportRomelu Lukaku rientra a Napoli stasera dopo il periodo di lavoro individuale svolto in Belgio: domani mattina l’attaccante sarà già a Castel Volturno... Futuro Conte, che retroscena: il Napoli ha già scelto il suo sostitutoIl Napoli mantiene altissima la concentrazione su una stagione che ha ancora un grande obiettivo in ballo come la qualificazione in Champions League. ULTIM’ORA: Antonio #Conte ha comunicato a #DeLaurentis di volere lasciare il #Napoli. #DeLaurentis non si opporrà alla sua decisione, si va verso la separazione consensuale. @SkySport x.com Conte-Napoli, sarà addio anticipato! Sky: chiusura consensuale, Sarri in poleConte e De Laurentiis si separeranno. Il Napoli spinge per il ritorno di Sarri, ma l’Atalanta osserva. Restano vive le piste Italiano, Allegri e Grosso. tuttonapoli.net Ultim’ora SKY, Antonio Conte ha comunicato al presidente di voler lasciare NapoliIl rapporto tra Antonio Conte e il Napoli sembrerebbe ormai arrivato ai titoli di coda. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico avrebbe già ... dailynews24.it SKY - Rafa Marin potrebbe tornare al Napoli. La posizione di De Laurentiis. reddit