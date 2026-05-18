ULTIM’ORA NAPOLI- Conte via scelto già il sostituto | annuncio da Sky Sport!

Da spazionapoli.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo quanto riportato da Sky Sport e dal giornalista Gianluca Di Marzio, Antonio Conte sta per lasciare il suo incarico al Napoli. La decisione sembra già presa, e il nome del successore circolato con maggiore insistenza è quello di Maurizio Sarri. Al momento non sono stati forniti dettagli ufficiali sul motivo delle dimissioni o sulla tempistica dell’annuncio. La notizia ha suscitato molta attenzione tra tifosi e addetti ai lavori, in attesa di conferme ufficiali.

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Antonio Conte va verso l’addio al Napoli: lo riporta il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio. Il sostituto dovrebbe essere Maurizio Sarri, nettamente in vantaggio sugli altri. Conte verso l’addio al Napoli. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, Antonio Conte dovrebbe lasciare il Napoli. L’allenatore dovrebbe chiudere il rapporto con il club azzurro con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto con un accordo consensuale. De Laurentiis si è già cautelato, facendo partire la caccia al sostituto. C’è un nome nettamente in cima sugli altri: si tratta di quello di Maurizio Sarri, che tornerebbe in azzurro dopo il triennio fra il 2015 e il 2018. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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