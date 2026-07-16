Ultimissime Inter LIVE | l’emozione di Lautaro a DAZN Spence si prende la scena
Lautaro Martinez ha espresso entusiasmo durante un'intervista trasmessa su DAZN, mentre Spence ha attirato l’attenzione con una prestazione convincente. La redazione di Inter News 24 fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle attività della squadra, concentrandosi sulle ultime notizie e sui protagonisti del momento. Le notizie più recenti riguardano le performance dei giocatori e le novità che coinvolgono il club nerazzurro.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 16 LUGLIO Lautaro a DAZN: «Questo vale più di un gol, più di una finale. Ci sono i miei figli che mi hanno cambiato la vita». Lautaro ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN al termine di Inghilterra Argentina. Visibilmente emozionato l’attaccante dell’Inter Spence si prende la scena, che partita contro l’Argentina: i suoi numeri. 🔗 Leggi su Internews24.com
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