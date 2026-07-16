Ultimissime Inter LIVE | l’emozione di Lautaro a DAZN Spence si prende la scena

Da internews24.com 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lautaro Martinez ha espresso entusiasmo durante un'intervista trasmessa su DAZN, mentre Spence ha attirato l’attenzione con una prestazione convincente. La redazione di Inter News 24 fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle attività della squadra, concentrandosi sulle ultime notizie e sui protagonisti del momento. Le notizie più recenti riguardano le performance dei giocatori e le novità che coinvolgono il club nerazzurro.

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