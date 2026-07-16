Spence si prende la scena che partita contro l’Argentina | i suoi numeri

Durante la partita tra Inghilterra e Argentina, Djed Spence si è distinto per una buona prestazione, considerata tra le migliori del suo team nonostante la sconfitta. I suoi numeri e l'impegno sul campo sono stati evidenti, contribuendo a un rendimento complessivo positivo. La partita si è conclusa con la vittoria dell’Argentina, ma Spence ha mostrato determinazione e ha avuto un ruolo rilevante nelle azioni di gioco.

di Stefano Cori Spence porta a casa un’ottima prestazione in Inghilterra-Argentina, tra i migliori dei suoi nonostante la sconfitta. Nella sconfitta dell’Inghilterra c’è un giocatore che si è messo in mostra ed ha portato a casa una prestazione tutto sommato positiva: ossia Djed Spence. Il giocatore che piace all’Inter è stato impegnato inizialmente come terzino, poi anche a tutta fascia, è stato tra i migliori dei suoi. Da segnalare la chiusura su Simeone arrivata al 57?, pochi minuti dopo il vantaggio inglese. Come il resto della squadra ha poi pagato la crescita di Messi e compagni e le scelte tutt’altro che ottimali di Tuchel. LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULL’INTER Spence si prende la scena: i suoi numeri in Inghilterra-Argentina. 🔗 Leggi su Internews24.com

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