Ue in commercio la prima pillola per dimagrire | come funziona

Notizia in breve

La Commissione Europea ha approvato la vendita della prima pillola per la perdita di peso destinata a persone con obesità o sovrappeso. La nuova medicina è stata autorizzata per il commercio e rappresenta una novità nel settore farmaceutico. La pillola è indicata per chi ha patologie legate al peso e può essere usata come trattamento per la perdita di chili in eccesso. Nessun dettaglio è stato fornito su come funziona o sui possibili effetti collaterali.