Ue in commercio la prima pillola per dimagrire | come funziona
La Commissione Europea ha approvato la vendita della prima pillola per la perdita di peso destinata a persone con obesità o sovrappeso. La nuova medicina è stata autorizzata per il commercio e rappresenta una novità nel settore farmaceutico. La pillola è indicata per chi ha patologie legate al peso e può essere usata come trattamento per la perdita di chili in eccesso. Nessun dettaglio è stato fornito su come funziona o sui possibili effetti collaterali.
Una novità assoluta. La Commissione Europea ha dato l’autorizzazione al commercio della prima pillola per perdere peso nelle persone con patologie quali l’obesità o in sovrappeso. Il farmaco si chiama Wegovy (semaglutide orale 25 mg una volta al giorno) ed è dell’azienda Novo Nordisk. Un nuovo trattamento per l’obesità. L'immissione in commercio della pillola Wegovy rappresenta una sorta di rivoluzione per il trattamento dell'obesità che diventa disponibile per la gestione del peso in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. Si tratta della quinta approvazione regolatoria per la pillola Wegovy, dopo Stati Uniti, Regno Unito, Emirati Arabi Uniti e Bahrein. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
I FARMACI PER DIMAGRIRE FUNZIONANO
Notizie e thread social correlati
"La pillola per dimagrire: forse è già nel piatto o tra gli avanzi?È in programma un incontro degli Aperitivi della conoscenza, organizzato dall’Università di Parma con il patrocinio del Comune, dedicato alla...
“La perdita di peso è solo la punta dell’iceberg”: via libera in Europa alla semaglutide in compresse, ecco come funziona la nuova pillola Wegovy e quali gli effetti collateraliL’Agenzia europea per i medicinali ha approvato una versione orale del farmaco semaglutide, utilizzato per il trattamento dell’obesità.
Temi più discussi: Ue: con Londra prima accordo su Brexit, poi si parla di commercio; Stretta sul commercio con le colonie israeliane, il puzzle della Ue; Commercio, Benifei (Pd): Accordo Ue-Messico utile per Made in Italy e diversificazione mercati; Bruxelles valuta un embargo commerciale sugli insediamenti israeliani.
È la prima misura adottata dall’UE per colpire il mercato del prezioso minerale che finanzia il conflitto. Una misura importante, ma che rischia di non sortire effetti determinanti sul piano pratico #Sudan #oro #UnioneEuropea #guerre #conflitti #commercio #min facebook
Cosa fare con le mie crypto su Binance prima della scadenza della MiCA? reddit
UE approva la prima pillola a base di semaglutide per la gestione dell'obesità e del sovrappesoIndicata per adulti con IMC pari o superiore a 30 o a 27 con comorbilità; studi mostrano -17% medio di peso, fino a -22% in risposte precoci e -20% rischio cardiovascolare ... laregione.ch
Ue, in commercio la prima pillola per dimagrire: come funzionaLa semaglutide orale da 25 mg si assume una volta al giorno. Negli studi, insieme a un corretto stile di vita, ha favorito un calo medio di circa il 17%. ilgiornale.it