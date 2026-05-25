È in programma un incontro degli Aperitivi della conoscenza, organizzato dall’Università di Parma con il patrocinio del Comune, dedicato alla questione delle pillole dimagranti. L’evento affronterà il tema della presenza di integratori o farmaci per perdere peso nel cibo o tra gli avanzi. Non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti o sulle fonti di queste affermazioni. La discussione si concentrerà sulle problematiche legate all’uso di tali prodotti.

è il tema del prossimo appuntamento degli Aperitivi della conoscenza, gli incontri divulgativi dell’Università di Parma patrocinati dal Comune.Ne parlerà Marco Falasca del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Farmaci per dimagrire: il problema di usarli senza supervisione medica

Notizie e thread social correlati

Basta iniezioni per dimagrire, arriva una nuova pillola che fa perdere fino all’8% del peso: rischi e benefici dell’orforglipron nel nuovo studioUna nuova pillola, chiamata orforglipron, si propone come alternativa alle iniezioni per la perdita di peso, promettendo di aiutare a perdere fino...

Arriva dagli USA la pillola per dimagrire: l'obesità ha i giorni contati e il mio sovrappeso ancheNegli Stati Uniti è stata approvata una nuova pillola destinata al trattamento dell'obesità.

Temi più discussi: 27 maggio: agli Aperitivi della conoscenza La pillola per dimagrire: forse è già nel piatto o tra gli avanzi?; Diabete obesità: boom dei farmaci dimagranti, guida Aifa su utilizzo e rischi; Farmaci per dimagrire: quegli strani sintomi che nessuno si aspetta; Farmaci Glp-1 per diabete e obesità: prescrizione, rimborsabilità e interazioni. Le indicazioni Aifa.

Novo Nordisk batte le attese: la pillola per dimagrire rilancia la corsa contro Eli LillyIl colosso farmaceutico danese rivede al rialzo le prospettive per l'intero 2026, grazie al successo della versione in pillole del farmaco Wegovy. E dopo ... huffingtonpost.it

Stopped injections last year, weight came back, started tablets this year... No progress yet. Any experiences? reddit

Farmaci per dimagrire, niente più punture: arriva la pillolaNiente più punture per chi ha il diabete di tipo 2 e vuole controllare la glicemia e dimagrire. I farmaci più famosi degli ultimi anni, che hanno conquistato pubblico e copertine di riviste di tutto ... repubblica.it