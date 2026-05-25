La pillola per dimagrire | forse è già nel piatto o tra gli avanzi?

Da parmatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È in programma un incontro degli Aperitivi della conoscenza, organizzato dall’Università di Parma con il patrocinio del Comune, dedicato alla questione delle pillole dimagranti. L’evento affronterà il tema della presenza di integratori o farmaci per perdere peso nel cibo o tra gli avanzi. Non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti o sulle fonti di queste affermazioni. La discussione si concentrerà sulle problematiche legate all’uso di tali prodotti.

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è il tema del prossimo appuntamento degli Aperitivi della conoscenza, gli incontri divulgativi dell’Università di Parma patrocinati dal Comune.Ne parlerà Marco Falasca del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Farmaci per dimagrire: il problema di usarli senza supervisione medica

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