Ucraina raid russo su Kiev | in fiamme diversi edifici

Nella notte, un raid russo ha colpito Kiev, provocando incendi in diversi edifici. Due persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite, tra cui un ragazzo di 16 anni. Lo ha riferito il sindaco della città. Nessun dettaglio è stato fornito sulle specifiche località o sulle dimensioni dei danni. La situazione rimane sotto monitoraggio.

Due persone sono morte a Kiev a seguito di raid russi nella notte sulla capitale dell’Ucraina. Lo riporta il sindaco di Kiev, Vitalii Klitschko, aggiungendo che altri sei abitanti della capitale sono rimasti feriti, tra cui un ragazzo di 16 anni. Ukrinform specifica l’esercito russo ha condotto attacchi con missili balistici, con allarmi aerei diramati su Kiev ma anche in altre regioni del Paese. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Ucraina, bombardamenti russi: in fiamme la Cattedrale della Dormizione

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