Durante la notte tra sabato e domenica, Kiev è stata colpita da un attacco con droni e missili che ha provocato incendi negli edifici. Almeno 34 persone sono rimaste ferite, mentre una persona ha perso la vita. Le autorità locali hanno confermato i danni e le vittime derivanti dall’attacco. Nessuna informazione è stata fornita sui responsabili.

La Russia ha attaccato Kiev con droni e missili nella notte tra sabato e domenica. Almeno 34 persone sono rimaste ferite e una è morta, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Sono stati colpiti edifici residenziali, scuole e supermercati. In precedenza, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva avvertito che Mosca stava pianificando di utilizzare il missile balistico ipersonico Oreshnik, citando informazioni dei servizi segreti statunitensi e degli alleati occidentali. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, massiccio attacco russo su Kiev: edifici in fiamme

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Ukrainian capital Kyiv under massive attack from Russian missiles, officials say

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