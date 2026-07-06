Ucraina missili e droni russi su Kiev | gli edifici in fiamme

Nella notte, Kiev è stata colpita da un attacco con missili balistici, missili da crociera e droni provenienti dalla Russia. Diversi edifici residenziali sono stati danneggiati o distrutti, con alcune persone rimaste intrappolate sotto le macerie. Almeno 10 persone sono morte e 46 sono rimaste ferite durante l’attacco. Non sono stati segnalati danni ad altri obiettivi e le autorità stanno ancora valutando i danni.

Nuovo massiccio attacco russo nella notte su Kiev con missili balistici, missili da crociera e droni. Almeno 10 persone sono morte e altre 46 sono rimaste ferite dopo i raid che hanno colpito diversi edifici residenziali, provocando anche crolli e persone intrappolate sotto le macerie. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che aveva previsto un’offensiva su larga scala, ha rinnovato l’appello agli alleati occidentali per l’invio di ulteriori sistemi di difesa aerea Patriot. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Ucraina, missili e droni su Kiev e Leopoli

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