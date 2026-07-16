Il parlamento ucraino ha confermato la nomina di Serhiy Koretsky come nuovo premier, sostituendo Yulia Svyrydenko. Koretsky, fino a ieri amministratore delegato di Naftogaz, prende il posto di Fedorov, che è stato silurato. La decisione ha scatenato proteste in piazza a Kiev, con manifestanti che contestano il cambio di governo. La nomina rientra in un rimpasto deciso dal presidente.

Il parlamento ucraino ha approvato la nomina di Serhiy Koretsky, amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, a nuovo premier, nell’ambito di un rimpasto di governo voluto dal presidente Volodymyr Zelensky. Con 289 voti su 318, “la Verkhovna Rada dell’Ucraina (il parlamento) ha votato per nominare Serhiy Koretskyi primo ministro dell’Ucraina”, ha annunciato l’istituzione sui social media. Koretsky è il terzo primo ministro dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina nel 2022, e subentra a Yulia Svyrydenko, che si è dimessa all’inizio di questa settimana. Il nuovo premier ha dichiarato al parlamento che la difesa dell’Ucraina, la stabilità economica e l’integrazione nell’UE sono tra le sue priorità principali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - L’Ucraina cambia premier: Koretsky prende il posto di Yulia Svyrydenko. Proteste in piazza a Kiev per il siluramento di Fedorov

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