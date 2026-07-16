Ucraina, Koretsky nuovo premier. Conclusa missione Card. Zuppi

Il nuovo premier dell’Ucraina è stato ufficialmente nominato, sostituendo il precedente incarico. Nel frattempo, si è conclusa oggi la visita del Cardinale Zuppi nel paese. La guerra continua a coinvolgere il territorio, mentre la protesta si intensifica dopo il licenziamento del ministro della Difesa, figura molto apprezzata nel governo. La situazione politica rimane instabile, con tensioni in aumento tra le parti coinvolte.

Prosegue la guerra in Ucraina mentre incalza la protesta dopo il licenziamento del popolare ministro della Difesa. Koretsky è stato nominato nuovo premier, mentre si è conclusa oggi la visita del Cardinale Zuppi nel Paese. Servizio di Nicola Ferrante RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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