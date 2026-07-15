Ucraina nuovi bombardamenti Chiesa in campo con card Zuppi
Nuovi bombardamenti colpiscono diverse zone in Ucraina, mentre sul terreno continuano scontri e attacchi. Nel frattempo, un cardinale ha incontrato rappresentanti di organizzazioni umanitarie per coordinare aiuti alla popolazione civile. Le iniziative diplomatiche si intensificano per trovare una soluzione al conflitto. Non ci sono notizie di cessate il fuoco o di accordi ufficiali, e i combattimenti proseguono nelle aree più colpite.
La guerra in Ucraina. Mentre sul campo continuano combattimenti e bombardamenti, si moltiplicano le iniziative diplomatiche e umanitarie per sostenere la popolazione civile. Prosegue la missione del cardinale Matteo Zuppi che oggi ha visitato Kiev. Servizio di Nicola Ferrante RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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