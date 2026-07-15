Ucraina, nuovi bombardamenti. Chiesa in campo con card. Zuppi

Notizia in breve

Nuovi bombardamenti colpiscono diverse zone in Ucraina, mentre sul terreno continuano scontri e attacchi. Nel frattempo, un cardinale ha incontrato rappresentanti di organizzazioni umanitarie per coordinare aiuti alla popolazione civile. Le iniziative diplomatiche si intensificano per trovare una soluzione al conflitto. Non ci sono notizie di cessate il fuoco o di accordi ufficiali, e i combattimenti proseguono nelle aree più colpite.