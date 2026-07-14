In un vertice a Parigi, i paesi che supportano l’Ucraina hanno concordato di creare uno scudo anti-missile europeo. La nuova intesa prevede lo sviluppo di un sistema di difesa comune contro i missili balistici. Durante l’incontro, un rappresentante della Chiesa cattolica ha visitato Kiev, senza ulteriori dettagli sul contenuto della visita. L’accordo mira a rafforzare la protezione delle nazioni coinvolte contro eventuali attacchi missilistici.

A Parigi è stata raggiunta la nuova intesa nel vertice dei Paesi volonterosi che sostengono l’Ucraina. Ne è uscito l’accordo per sviluppare lo scudo comune europeo contro i missili balistici. In Ucraina, nel frattempo, è giunto stamane il presidente dei vescovi italiani, cardinale Matteo Zuppi. Si tratta di una nuova missione diplomatica per favorire il dialogo ed arrivare a nuovi scambi reciproci di prigionieri di guerra. L’arcivescovo di Bologna prosegue nell’incarico di mediazione che gli era stato affidato da Papa Francesco ed è poi stato confermato da Papa Leone XIV. Servizio di Andrea Domaschio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Ucraina, nasce coalizione per scudo anti-missile. Card. Zuppi a Kiev

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