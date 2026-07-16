Ucraina attacchi su Kiev Ultimo giorno della missione di Zuppi

Da tv2000.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte, un attacco con missili balistici nella zona orientale di Kiev ha causato due morti e cinque feriti. Nella capitale ucraina si concludeva l’ultima giornata di una visita diplomatica di un inviato vaticano.

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In Ucraina un attacco russo con missili balistici ha provocato due morti e cinque feriti nella notte nella zona orientale di Kiev. Nella capitale ucraina ultimo giorno dell’intensa visita diplomatica dell’inviato vaticano cardinale Matteo Zuppi. Tra i numerosi appuntamenti ed incontri realizzati dal presidente dei vescovi italiani, anche il colloquio col ministro ucraino degli Affari Esteri, Andriy Sibiha. Un meeting cordiale e sincero, spiega l’ambasciatore ucraino in Vaticano, nel quale il cardinale Zuppi ha parlato delle iniziative della Santa Sede per la popolazione ucraina e per il reciproco rimpatrio dei prigionieri. Servizio di Andrea Domaschio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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