Nella notte, un attacco con missili balistici nella zona orientale di Kiev ha causato due morti e cinque feriti. Nella capitale ucraina si concludeva l’ultima giornata di una visita diplomatica di un inviato vaticano.

In Ucraina un attacco russo con missili balistici ha provocato due morti e cinque feriti nella notte nella zona orientale di Kiev. Nella capitale ucraina ultimo giorno dell’intensa visita diplomatica dell’inviato vaticano cardinale Matteo Zuppi. Tra i numerosi appuntamenti ed incontri realizzati dal presidente dei vescovi italiani, anche il colloquio col ministro ucraino degli Affari Esteri, Andriy Sibiha. Un meeting cordiale e sincero, spiega l’ambasciatore ucraino in Vaticano, nel quale il cardinale Zuppi ha parlato delle iniziative della Santa Sede per la popolazione ucraina e per il reciproco rimpatrio dei prigionieri. Servizio di Andrea Domaschio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Ucraina, attacchi su Kiev. Ultimo giorno della missione di Zuppi

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