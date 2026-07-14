Durante la notte si sono verificati attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, aumentando la tensione nel paese. Nel frattempo, il presidente della Conferenza Episcopale Italiana si trova in Ucraina per una missione diplomatica e umanitaria.

In Ucraina è alta la tensione dopo la notte di attacchi tra Mosca e Kiev. Mentre la guerra continua, il cardinale Zuppi, presidente della Cei, è nel Paese per una nuova missione diplomatica e umanitaria. Servizio di Vito d’Ettorre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Ucraina, notte di attacchi incrociati. La missione di Zuppi

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