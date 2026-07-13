Il 13 luglio 2026, un rappresentante del Vaticano è stato a Kiev per discutere di vari temi legati alla guerra. Sono stati affrontati lo scambio di militari catturati, il ritorno di minori ucraini deportati in Russia, la consegna delle salme di combattenti e la proposta di utilizzare la Città del Vaticano come sede per futuri negoziati.

Città del Vaticano, 13 luglio 2026 - Scambio dei militari catturati, il ritorno a casa dei minori ucraini deportati in Russia, la restituzione delle salme dei (troppi) caduti in guerra e la reiterata promozione della candidatura della Città del Vaticano come luogo dove tenere i futuri negoziati. Ieri il presidente della Cei e arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Zuppi, è volato in Ucraina per una nuova missione che nei sogni di papa Leone XIV dovrebbe portare immediatamente alla fine del conflitto, ma che vista la scarsa volontà di fermare realmente le armi, probabilmente sarà esclusivamente umanitaria. Un risultato che è già un... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

© Quotidiano.net - Zuppi, missione a Kiev: la lista dei bambini da riportare in Ucraina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ucraina, salgono a 24 i morti per raid russi su Kiev: fra loro 3 bambiniNelle ultime 24 ore in Ucraina si sono registrati nuovi scontri e attacchi aerei, con il bilancio che ha raggiunto le 24 vittime, tra cui tre bambini.

Ucraina, salgono a 16 i morti in attacco russo a Kiev: tra le vittime anche 2 bambiniA Kiev, nel distretto di Darnytsia, sono stati registrati 16 decessi a seguito di un attacco proveniente dalla Russia.

Zuppi per la seconda volta in Ucraina, missione per prigionieri(ANSA) - VATICANO, 13 LUG - L'Ucraina accoglie calorosamente il cardinale Matteo Zuppi, Rappresentante Speciale della Santa Sede, arcivescovo di Bologna, Presidente della Conferenza episcopale italia ... corrieredellosport.it

Zuppi, missione a Kiev: la lista dei bambini da riportare in UcrainaCittà del Vaticano, 13 luglio 2026 - Scambio dei militari catturati, il ritorno a casa dei minori ucraini deportati in Russia, la restituzione delle salme dei (troppi) caduti in guerra e la reiterata ... quotidiano.net