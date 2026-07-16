Una donna è stata condannata a 19 anni di carcere e a tre anni di ricovero in una Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (Rems) per aver ucciso il figlio di due anni gettandolo dalla finestra. La sentenza è stata emessa dalla Corte di Livorno. La donna dovrà scontare la pena e sottoporsi alla misura di sicurezza, in applicazione della legge. La vicenda riguarda il tragico episodio avvenuto in città.

Livorno, 16 luglio 2026 – Diciannove anni di reclusione e tre anni di ricovero in una Rems, in esecuzione di una misura di sicurezza. La Corte di Cassazione ha reso definitiva la condanna per Damaris Kindelan Ballester, cubana di 41 anni accusata di omicidio volontario aggravato per aver ucciso il figlio di due anni e mezzo gettandolo dal sesto piano di un palazzo a Livorno la notte tra il 16 e 17 agosto 2023. I giudici della Suprema Corte hanno riconosciuto il vizio parziale di mente, come nei gradi precedenti gradi di giudizio, accogliendo la sollecitazione dalla procura generale, e respinto la richiesta della difesa di annullare la condanna, ripetere il processo d'appello per svolgere una nuova perizia psichiatrica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Uccise il figlio di due anni gettandolo dalla finestra: donna condannata a 19 anni di carcere

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