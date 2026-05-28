Uccise la figlia di 19 giorni | condannata all’ergastolo le riducono la pena a 19 anni la sentenza in Scozia

Una donna di 30 anni è stata condannata a 19 anni di carcere per aver ucciso la figlia neonata di 19 giorni a Greenock nel luglio 2023. La pena iniziale di ergastolo è stata ridotta rispetto alla richiesta dell’accusa. La decisione è stata presa in una corte scozzese. La donna è stata riconosciuta colpevole di aver causato la morte del neonato.

Una donna di 30 anni, Nicole Blain, è stata condannata per aver ucciso la figlia neonata di 19 giorni a Greenock nel luglio 2023. Durante la lettura della sentenza decine di persone si sono riunite gridando "mostro". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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LA PIÙ GIOVANE CONDANNATA A MORTE: IL CASO CHRISTA PIKE

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