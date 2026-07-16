Una donna di Livorno è stata condannata a 19 anni di reclusione per aver gettato il figlio di due anni e mezzo dal sesto piano di un edificio nel 2023. La donna, che in quel momento non era pienamente lucida, avrebbe agito per impedire al bambino di tornare dal padre. Marcos è morto sul colpo durante la notte tra il 16 e il 17 agosto. La sentenza è stata emessa in seguito al processo.

Gettò il figlio dal sesto piano di un palazzo a Livorno, ma in quel momento Damaris Kindelan Ballester non era completamente in sé. Marcos, due anni e mezzo, morì sul colpo la notte tra il 16 e 17 agosto 2023. Per la parrucchiera di 41 anni, accusata di omicidio volontario, la Corte di Cassazione ha reso definitiva la condanna a 19 anni di reclusione con il riconoscimento del vizio parziale di mente. Per questo, una volta scontata la pena sarà ricoverata per tre anni in una Rems, in esecuzione di una misura di sicurezza. Inoltre, dovrà risarcire i danni al padre e allo zio del piccolo: il bambino viveva con lui stabilmente, ma anche con lo zio e i cuginetti il vincolo affettivo era intenso e trascorreva con loro il Natale e le vacanze. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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© Corrierefiorentino.corriere.it - Livorno, gettò il figlio di due anni e mezzo dal sesto piano di un palazzo: condannata a 19 anni. Non voleva che tornasse dal padre

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