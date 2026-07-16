Uccise i ladri il gioielliere in carcere

Il gioielliere di Grinzane Cavour, che il 28 aprile 2021 aveva sparato durante una rapina nel suo negozio, è stato condannato e ora si trova in carcere. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’azione non è stata considerata legittima difesa. Durante l’assalto, il gioielliere ha ucciso due dei rapinatori e ferito un terzo. Le porte del carcere si sono aperte per lui dopo questa decisione.

Si aprono le porte del carcere per Mario Roggero. Per la Cassazione quella del gioielliere di Grinzane Cavour, che il 28 aprile del 2021 ha ucciso due rapinatori, e ferito un terzo, durante un assalto al suo negozio in provincia di Cuneo, non è stata legittima difesa. Anche se i malviventi, a volto coperto, lo hanno minacciato insieme a moglie e figlia con un coltello e una pistola che solo in un secondo momento si è rivelata giocattolo. I giudici della Suprema Corte hanno rigettato il ricorso contro la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Torino che aveva ridotto la pena da 17 anni a 14 anni e 9 mesi di reclusione, confermando però la sua responsabilità per omicidio volontario e tentato omicidio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Roggero va in carcere: Non fu legittima difesa, sparò per vendetta

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Mario Roggero condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi di carcere, il gioielliere uccise due ladri dopo una rapinaMario Roggero è stato condannato in via definitiva dalla Cassazione a 14 anni e 9 mesi di carcere.

Caso Roggero, attesa la sentenza per il gioielliere che uccise 2 ladri nel CuneeseOggi si attende la sentenza per il gioielliere che, nel Cuneese, uccise due ladri.

Temi più discussi: Condannato in via definitiva Mario Roggero, uccise 2 ladri nel Cuneese; Condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori; Mario Roggero condannato in via definitiva per l'uccisione di due rapinatori; Mario Roggero condannato anche in Cassazione: 14 anni e 9 mesi di carcere per il gioielliere che uccise due rapinatori. Per me come un ergastolo.

...Bene la Cassazione sul gioielliere Mario Roggero che uccise due ladri, ferendone un terzo, sparandogli alla schiena mentre fuggivano e infierendo su una persona a terra con calci al volto. Confermata la sentenza di condanna. Per Roggero ora il carcere. x.com

Rapinatori contro il soffiatore di foglie reddit

Uccise i ladri, il gioielliere in carcereSi aprono le porte del carcere per Mario Roggero. Per la Cassazione quella del gioielliere di Grinzane Cavour, che il 28 aprile del 2021 ha ucciso due rapinatori, e ferito un terzo, durante un assalto ... ilgiornale.it

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