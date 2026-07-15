Una condanna definitiva di 14 anni e 9 mesi è stata inflitta a un gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. La sentenza riguarda l’uomo che, in risposta alla rapina, ha sparato e ucciso due dei malviventi. Il leader della Lega ha chiesto la grazia per il gioielliere.

Quattordici anni e nove mesi. È definitiva la condanna a Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, che hanno rigettato il ricorso presentato dal difensore dell'imputato. «Roggero si costituirà già oggi, non attenderà», hanno detto gli avvocati del gioielliere Stefano Marcolini e Sergio Rovani all'uscita dalla Corte di Cassazione dopo la lettura della sentenza. Su dove andrà, i legali non si espongono: «Deve essere una sua decisione» comunicarlo anche «alla stampa». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Mario Roggero condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi: sparò e uccise due rapinatori fuori dalla sua gioielleria a Cuneo. Salvini: «Chiedo la grazia»

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Mario Roggero condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi: sparò e uccise due rapinatori

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Mario Roggero condannato in via definitiva per l'omicidio dei rapinatori. Deve scontare 14 anni e 9 mesi di carcere. Decisione della Cassazione #ANSA x.com

Come diamine fa certa gente a stare dalla parte di Mario Roggero? reddit

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