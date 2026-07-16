L'Italia e il Nicaragua sono in crisi diplomatica dopo che il governo centroamericano ha annunciato la possibile interruzione dei rapporti diplomatici. La decisione è stata presa in risposta alle dichiarazioni del ministro degli esteri italiani riguardo a un ex membro delle Brigate Rosse, ora rifugiato nel paese. Il governo italiano aveva richiesto l’estradizione di questa persona, coinvolta nel sequestro di una figura politica negli anni Settanta. La situazione resta tesa e senza ulteriori sviluppi immediati.

Roma, 16 luglio 2026 – E’ alta tensione diplomatica fra Italia e Nicaragua. Il Paese centro americano ha infatti dichiarato di voler interrompere i rapporti diplomatici con l’Italia a seguito delle dichiarazioni del ministro degli esteri, Antonio Tajani sul brigatista rosso Alessio Casimirri rifugiato in Nicaragua. Le parole di Tajani su Nicaragua e Casimirri. Ma andiamo con ordine. Tutto è cominciato con le parole pronunciate dal ministro Tajani a Madrid. E' ''inaccettabile'' per l'Italia che il ''Nicaragua dia asilo ad Alessio Casimirri, pericoloso terrorista delle Brigate rosse colpevole dell'omicidio di Aldo Moro '', aveva detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un intervento al forum Libertas condiviso su 'X'. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Tajani, Casimirri e la crisi diplomatica fra Italia e Nicaragua per l’estradizione del terrorista rosso che partecipò al sequestro di Aldo Moro

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