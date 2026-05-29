Durante l’udienza nel tribunale di Varese, è stata presentata una perizia che ha stabilito come l’imputato fosse in grado di intendere e volere al momento dell’omicidio del suocero. La donna che lo ha giudicato si aspetta ora l’ergastolo. La vicenda riguarda il delitto avvenuto a Casbeno, e le dichiarazioni sono state pronunciate al termine di una sessione giudiziaria decisiva nel processo.

Varese – “Ciò che mi aspetto adesso è il fine pena mai”. Le parole di Lavinia Limido risuonano nell’aula bunker del tribunale di Varese al termine di una delle udienze più importanti del processo per il delitto di Casbeno. Una giornata destinata a segnare una svolta nel procedimento che vede i mputato Marco Manfrinati, 42 anni, ex avvocato di Busto Arsizio, accusato dell’ omicidio di Fabio Limido e del t entato omicidio dell’ex moglie. La Corte d’Assise ha infatti ascoltato il confronto tra i consulenti chiamati a valutare le condizioni psichiche dell’imputato al momento dell’aggressione avvenuta il 6 maggio 2024 in via Menotti. Una perizia attesa da mesi e destinata ad avere un peso determinante sull’esito del processo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Uccise il suocero, la perizia: Manfrinati era capace di intendere e volere. “Ora l’ergastolo”

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