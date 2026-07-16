Uccide il cognato a Fabrica di Roma Dumitriel Daniel Ene condannato a 12 anni di carcere

Notizia in breve

Dumitriel Daniel Ene è stato condannato a 12 anni di carcere per aver ucciso il cognato, un uomo di 31 anni, a Fabrica di Roma. L’omicidio è avvenuto nel corso di una lite. La sentenza è stata pronunciata in primo grado. L’uomo ha confessato il fatto durante il processo. La vicenda si è svolta in un’abitazione della zona. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta nell’episodio.