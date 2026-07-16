Uccide il cognato a Fabrica di Roma Dumitriel Daniel Ene condannato a 12 anni di carcere
Dumitriel Daniel Ene è stato condannato a 12 anni di carcere per aver ucciso il cognato, un uomo di 31 anni, a Fabrica di Roma. L’omicidio è avvenuto nel corso di una lite. La sentenza è stata pronunciata in primo grado. L’uomo ha confessato il fatto durante il processo. La vicenda si è svolta in un’abitazione della zona. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta nell’episodio.
L'omicidio di Fabrica di Roma in primo grado vede una condanna a 12 anni di reclusione per Dumitriel Daniel Ene. Ha ucciso il cognato 31enne Valentin Ionut Crisan. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su Roma.
Notizie e thread social correlati
Accoltella e uccide il cognato dopo una lite al Corvetto a Milano: Bryan Siguenza condannato a 14 anniLo scorso 18 agosto, in piazza Ferrara nel quartiere Corvetto di Milano, si è verificato un episodio di violenza con un esito fatale.
Lamezia Terme, padre uccide il figlio: condanna a 12 anni di carcereUn uomo è stato condannato a 12 anni di carcere per aver ucciso il proprio figlio a Lamezia Terme.
Si parla di: Palermo, lite tra cognati finisce in tragedia: un morto.
Omicidio di Fabrica di Roma, dodici anni di carcere per Dumitriel Daniel EneFABRICA DI ROMA – Si è concluso con una condanna a 12 anni di reclusione il processo a carico di Dumitriel Daniel Ene, il 33enne romeno imputato per l'omicid ... etrurianews.it
Uccide il cognato a Fabrica di Roma, Dumitriel Daniel Ene condannato a 12 anni di carcereL'omicidio di Fabrica di Roma in primo grado vede una condanna a 12 anni di reclusione per Dumitriel Daniel Ene ... fanpage.it