Un uomo è stato condannato a 12 anni di carcere per aver ucciso il proprio figlio a Lamezia Terme. Durante il processo, sono state discusse le accuse legate alle estorsioni che il giovane aveva compiuto. La difesa ha sostenuto che l’omicidio fosse stato provocato dalle azioni del ragazzo, portando i giudici a valutare anche questi aspetti nel verdetto finale. La sentenza è stata comunicata dopo una lunga discussione in tribunale.

? Domande chiave Come hanno influito le estorsioni del figlio sulla decisione dei giudici?. Perché la difesa ha puntato sulla provocazione durante il processo?. Quali fattori clinici hanno portato alla riduzione della pena inflitta?. Cosa ha scatenato lo scontro violento tra padre e figlio?.? In Breve PM Gualberto Buccarelli ricostruisce anni di pressioni economiche subite dal sessantatreenne.. Il figlio Bruno era già stato condannato in passato per reati di estorsione.. La Corte ha riconosciuto attenuanti per la seminfermità mentale dell'imputato.. L'omicidio è avvenuto il 2 maggio 2025 a Lamezia Terme dopo una lite.. La Corte d’Assise di Catanzaro ha condannato Francesco Di Cello a 12 anni di carcere per l’omicidio del figlio Bruno, avvenuto il 2 maggio 2025 a Lamezia Terme dopo un violento scontro familiare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lamezia Terme, padre uccide il figlio: condanna a 12 anni di carcere

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