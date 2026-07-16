Giorgia Meloni ha affermato di voler evitare la palude politica e di puntare a governi stabili, senza inciuci. Durante un discorso pubblico, ha sottolineato la sua determinazione a non seguire la strategia delle alleanze temporanee e a mantenere una posizione chiara. La leader ha evidenziato come la sua visione si opponga alla pratica di approfittare delle crisi per ottenere vantaggi politici, puntando invece a un'azione più decisa e coerente.

Tutto fuorché la «palude». Giorgia Meloni, ancora una volta, ha dimostrato come si declina il coraggio in politica. Non si limita al fatto romantico, al gesto di impeto, ma riguarda la visione: l’esatto opposto della pesca delle occasioni, disciplina in cui è specializzata ormai la combriccola del campo largo. Sulla reintroduzione, trent’anni dopo, delle preferenze la premier sapeva perfettamente di rischiare molto, scegliendo di gettare il cuore oltre l’ostacolo ossia oltre l’istinto di auto-conservazione di una porzione “disarmante” di ceto politico. Non è andata come si augurava ma il giorno dopo la bocciatura dell’emendamento il dispositivo della nuova legge elettorale è uscito addirittura rafforzato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Tutto fuorché la palude. Governi stabili e mai più inciuci: la sfida che Giorgia vincerà

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