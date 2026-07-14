Legge elettorale Giorgia Meloni | Ha vinto di nuovo la palude Poi bordata alla sinistra
Dopo il voto in aula, il Parlamento ha respinto un emendamento di Fratelli d’Italia, Noi Moderati e Udc alla legge elettorale. Giorgia Meloni ha scritto su Facebook che “ha vinto di nuovo la palude”, rivolgendosi anche alla sinistra. La bocciatura dell’emendamento si è verificata martedì 14 luglio. La leader del partito ha commentato con tono critico, senza ulteriori dettagli sulle ragioni del voto.
" Ci abbiamo provato. Ha vinto di nuovo la palude". Giorgia Meloni è intervenuta su Facebook dopo il voto in Aula di oggi, martedì 14 luglio. L'Aula della Camera ha bocciato per un voto l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi moderati e Udc alla legge elettorale, numero 1.1077, che prevedeva insieme al capolista bloccato, la possibilità di barrare fino a tre preferenze della stessa lista. La bocciatura, con voto segreto, è arrivata con 188 contro e 187 sì. In totale i franchi tiratori sarebbero 31. "Abbiamo provato a reintrodurre le preferenze nella legge elettorale dopo più di 30 anni di liste bloccate - ha proseguito la presidente del Consiglio -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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