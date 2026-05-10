In occasione della Festa della Mamma, celebrata oggi, una figura politica ha condiviso un messaggio sui social media rivolto a tutte le madri. Nel suo messaggio, ha descritto il ruolo materno come un dono e una sfida profondi, senza entrare nel dettaglio di altre questioni. La giornata è stata l’occasione per esprimere parole di riconoscimento e affetto verso le madri di tutto il Paese.

Oggi, domenica 10 maggio, è la Festa della Mamma. Ricorrenza per la quale Giorgia Meloni ha voluto spendersi in un messaggio sui social rivolto a tutte le madri. La presidente del Consiglio ha affidato a un lungo post una riflessione sulla maternità, definita al tempo stesso un dono e una prova intensa, capace di trasformare profondamente la vita di una donna. "Essere mamma è il dono più grande e, insieme, la sfida più profonda che la vita possa regalare. La maternità ti cambia dentro: cambia il cuore, il tempo e il modo di guardare il mondo. Ti rende più forte e più fragile allo stesso tempo. Ti insegna ogni giorno cosa significhi amare davvero, senza misura, senza condizioni", ha scritto la premier.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni, le parole toccanti: "Il dono più grande, la sfida più profonda"

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