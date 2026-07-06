tutte le volte che infantino ha provato a compiacere trump

Durante i Mondiali di calcio, sono stati consegnati premi finti a persone coinvolte in situazioni inedite e imbarazzanti, creando momenti fuori luogo. In alcune occasioni, sono state organizzate cerimonie con premi non ufficiali, suscitando confusione tra il pubblico. Inoltre, ci sono stati episodi che hanno generato scandalo, con comportamenti ritenuti inappropriati durante le manifestazioni sportive.

Creando situazioni inusuali, imbarazzanti e fuori luogo, con la consegna di premi finti e uno scandalo ai Mondiali di calcio, tra le altre cose Le volte che il presidente della FIFA Gianni Infantino ha provato a compiacere il presidente statunitense Donald Trump con mosse aggressive, inusuali o oltre le regole sono ormai molte (in generale compiacere Trump è diventato da tempo un modo adottato da diversi leader mondiali per ottenere delle cose). L’ultimo episodio, che riguarda il calciatore statunitense Folarin Balogun, sta attirando però più attenzioni del solito, perché è successo durante i Mondiali di calcio e perché ha provocato la dura reazione di diverse federazioni e istituzioni sportive in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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