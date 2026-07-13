Una donna di 50 anni si è laureata due volte in poche ore, ringraziando i figli per il sostegno durante le lunghe serate di studio. Ha sottolineato che a questa età si portano con sé anche le esperienze di vita, non solo le conoscenze acquisite sui libri. La laurea doppia è avvenuta nel giro di poche ore e ha evidenziato come il percorso di studi possa essere affrontato a qualsiasi età, senza considerare il tempo trascorso.

“A vent’anni si porta in aula ciò che si è studiato. A cinquanta si porta anche ciò che si è vissuto. Un anno di studio non è mai tempo perso, a nessuna età”. È il messaggio che Katia Rinaldi affida a chi pensa che per tornare all’università sia ormai troppo tardi. Come racconta Il Messaggero, la 50enne, titolare di un locale a Piedimonte San Germano, il 7 luglio ha conseguito la laurea magistrale in Lettere e filologie moderne all’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Il giorno seguente ha ottenuto anche la laurea magistrale in Metodi e tecnologie per il patrimonio culturale, chiudendo due corsi di studio in appena 48 ore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non ce l’avrei fatta senza i miei figli che hanno accettato con maturità le tante serate che ho passato sui libri”: Katia Rinaldi si laurea due volte in poche ore a 50 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Katia, a 50 anni si laurea due volte in poche ore: «Un anno di studio non è mai tempo perso»

Notizie e thread social correlati

Claudio Amendola: «Ho capito che i vizi non portano a nulla: con i miei figli avrei potuto fare meglio. Chiudere con Francesca Neri è stata una mia scelta: 25 anni insieme non si cancellano, ma oggi siamo in equilibrio»Claudio Amendola ha dichiarato di aver compreso che i vizi non portano a nulla e che avrebbe potuto fare meglio con i suoi figli.

Montano: "Non respiravo, salvo grazie alla corsa in ospedale. Ho pensato che non avrei riabbracciato i miei figli"Aldo Montano ha raccontato di aver avuto difficoltà a respirare durante un episodio di emergenza, salvato solo grazie alla corsa in ospedale.