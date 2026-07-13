Non ce l’avrei fatta senza i miei figli che hanno accettato con maturità le tante serate che ho passato sui libri | Katia Rinaldi si laurea due volte in poche ore a 50 anni

Da ilfattoquotidiano.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna di 50 anni si è laureata due volte in poche ore, ringraziando i figli per il sostegno durante le lunghe serate di studio. Ha sottolineato che a questa età si portano con sé anche le esperienze di vita, non solo le conoscenze acquisite sui libri. La laurea doppia è avvenuta nel giro di poche ore e ha evidenziato come il percorso di studi possa essere affrontato a qualsiasi età, senza considerare il tempo trascorso.

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“A vent’anni si porta in aula ciò che si è studiato. A cinquanta si porta anche ciò che si è vissuto. Un anno di studio non è mai tempo perso, a nessuna età”. È il messaggio che Katia Rinaldi affida a chi pensa che per tornare all’università sia ormai troppo tardi. Come racconta Il Messaggero, la 50enne, titolare di un locale a Piedimonte San Germano, il 7 luglio ha conseguito la laurea magistrale in Lettere e filologie moderne all’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Il giorno seguente ha ottenuto anche la laurea magistrale in Metodi e tecnologie per il patrimonio culturale, chiudendo due corsi di studio in appena 48 ore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Katia, a 50 anni si laurea due volte in poche ore: «Un anno di studio non è mai tempo perso»

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