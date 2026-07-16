I Fcukers sono i candidati con il maggior numero di nomination agli Independent Music Awards 2026, con tre candidature. Il duo di musica elettronica, con sede a New York, compete nelle categorie miglior album indipendente con “Ö” e miglior brano indipendente con “L”. La manifestazione è organizzata dall’Association of Independent Music. La cerimonia di premiazione si terrà nel 2026, senza ulteriori dettagli sulle date o altre nomination.

I Fcukers guidano la lista dei candidati con tre nomination agli Independent Music Awards 2026 dell’ Association of Independent Music. Il duo di musica elettronica, con base a New York, è in lizza nelle categorie miglior album indipendente ( Ö, Ninja Tune ), miglior brano indipendente ( L.U.C.K.Y. ) e artista indipendente emergente. La cerimonia del 2026 si terrà il 22 settembre presso la Roundhouse di Londra e premierà numerosi artisti, etichette, aziende e creativi della scena indie in un’ampia varietà di categorie. Seguono sei artisti con due candidature ciascuno: Jalen Ngonda ( Daptone Records ), Jim Legxacy ( XL Recordings ), Jorja Smith ( FAMM ), Nova Twins ( Marshall Records ), Romy ( XL Recordings ) e Tiana Major9 ( +1 Records ). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Tutte le candidature agli Independent Music Awards 2026: guidano i Fcukers con tre nomination

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