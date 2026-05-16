Eisner Awards 2026 tutte le nomination | fumetto italiano in corsa

Le nomination per gli Eisner Awards 2026 sono state annunciate durante la Comic-Con di San Diego. Gli premi sono tra i più riconosciuti nel settore del fumetto negli Stati Uniti. Tra le candidature ci sono anche fumetti italiani, che partecipano alle categorie principali. La manifestazione si svolge ogni anno e attira l’attenzione di appassionati e professionisti da tutto il mondo. La lista dei nominati comprende opere di diversi stili e generi, con una particolare attenzione alle produzioni europee.

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Roma - Il mondo del fumetto internazionale guarda già a San Diego. Comic-Con ha annunciato le nomination agli Eisner Awards 2026, considerati tra i riconoscimenti più prestigiosi dell’editoria a fumetti statunitense. I premi, dedicati a Will Eisner, autore fondamentale della storia del medium con opere come The Spirit e Contratto con Dio, saranno consegnati il 24 luglio 2026 durante la San Diego Comic-Con. L’edizione di quest’anno conferma il peso dei grandi editori americani, con DC Comics in posizione di forte rilievo, seguita da Image Comics e Fantagraphics. Tra gli autori più presenti spicca Deniz Camp, candidato in più categorie grazie a diversi progetti pubblicati nell’ultimo anno. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Eisner Awards 2026, tutte le nomination: fumetto italiano in corsa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Ugly Truth With Sinners Oscars Nominations Sullo stesso argomento David di Donatello 2026, tutte le nominationFlavio Insinna e Bianca Balti sono pronti per condurre, mercoledì 6 maggio 2026 in prima serata su Rai 1, la 71ª edizione dei David di Donatello,... Oscar 2026, tutte le nomination e le categorie: i favoritiRoma, 15 marzo 2026 – Stanotte assisteremo alla cerimonia di premiazione degli Oscar. Le nomination per gli Eisner Awards 2026: comicus.it/mainmenu-news/… x.com Le candidature agli Eisner del 2026 includono il primo lavoro con AI? reddit