tutta la magia della ntc summer league di reggio calabria

Notizia in breve

Un altro weekend di Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit si è svolto a Reggio Calabria. La tappa della NTC Summer League si è conclusa con partecipanti provenienti da diverse regioni. La manifestazione si è tenuta nel centro della città, attirando pubblico e atleti. La competizione ha previsto diverse partite, con squadre che si sono sfidate sul campo allestito in zona centrale. L’evento si è svolto senza incidenti e ha coinvolto numerosi spettatori lungo tutto il fine settimana.