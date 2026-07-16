Tutta la magia della NTC Summer League di Reggio Calabria
Un altro weekend di Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit si è svolto a Reggio Calabria. La tappa della NTC Summer League si è conclusa con partecipanti provenienti da diverse regioni. La manifestazione si è tenuta nel centro della città, attirando pubblico e atleti. La competizione ha previsto diverse partite, con squadre che si sono sfidate sul campo allestito in zona centrale. L’evento si è svolto senza incidenti e ha coinvolto numerosi spettatori lungo tutto il fine settimana.
Un altro weekend di Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit è passato agli archivi. Protagonista di questa tappa è stata Reggio Calabria, che con il suo panorama strabiliante ha conquistato tutti i presenti. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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