La NTC Summer League accende l' Arena dello Stretto di Reggio Calabria

Notizia in breve

La NTC Summer League si svolge all'Arena dello Stretto di Reggio Calabria. Le partite sono state caratterizzate da giocate eccezionali e grande entusiasmo tra i partecipanti. L’evento si svolge in un contesto con vista sul mare, attirando pubblico e atleti. La competizione prosegue con incontri che durano tutta la giornata, coinvolgendo diverse squadre. La manifestazione prosegue anche nei prossimi giorni, con partite programmate fino alla conclusione dell’evento.