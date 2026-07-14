grande spettacolo a reggio calabria per la ntc summer league

È passata agli archivi l'edizione 2026 della NTC Summer League, il quinto torneo Master dell'estate targata Estathé. Nella splendida cornice dell'Arena dello Stretto di Reggio Calabria, Big Crew Milano si è portata a casa il trofeo maschile. Diego Orlandi, Luca Trombetta, Carlo Tosetti e Nicholas Anelli hanno battuto in finale 21-12 la squadra romana dei Bronx Legendz, formata da Matteo Caridà, Ugo Andrew Simon, Carlo Cane e Gianni Delle Cave., Al femminile festeggiano le FDC Playsport, con Promise Nine Dinma Keshi, Alessia Anita Coccato, Alessandra Boccardo e Alice Recanati che nella finalissima si sono imposte 12-11 sulle Tigu 3x3 (Eliana Carbonelli, Chiara Grattini, Cecilia Albano e Alice Ceccardi). 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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