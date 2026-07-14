Grande spettacolo a Reggio Calabria per la NTC Summer League
Nell'edizione 2026 della NTC Summer League, disputata all'Arena dello Stretto di Reggio Calabria, Big Crew Milano ha vinto il torneo maschile. La manifestazione, quinta del circuito Master estivo organizzato da Estathé, si è conclusa con la premiazione della squadra vincente.
È passata agli archivi l'edizione 2026 della NTC Summer League, il quinto torneo Master dell'estate targata Estathé. Nella splendida cornice dell'Arena dello Stretto di Reggio Calabria, Big Crew Milano si è portata a casa il trofeo maschile. Diego Orlandi, Luca Trombetta, Carlo Tosetti e Nicholas Anelli hanno battuto in finale 21-12 la squadra romana dei Bronx Legendz, formata da Matteo Caridà, Ugo Andrew Simon, Carlo Cane e Gianni Delle Cave., Al femminile festeggiano le FDC Playsport, con Promise Nine Dinma Keshi, Alessia Anita Coccato, Alessandra Boccardo e Alice Recanati che nella finalissima si sono imposte 12-11 sulle Tigu 3x3 (Eliana Carbonelli, Chiara Grattini, Cecilia Albano e Alice Ceccardi). 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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