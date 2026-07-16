Turismo in Puglia aumenta del 57% lo scambio case Il primato spetta a Lecce ma sul podio anche Bari e Martina Franca

Da lecce.corriere.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Puglia, lo scambio di case tra turisti è cresciuto del 57% rispetto all’anno precedente. La città con il maggior numero di scambi è Lecce, seguita da Bari e Martina Franca. La tendenza evidenzia un ritorno a viaggi più autentici, con preferenza per destinazioni di dimensioni più contenute e meno affollate. Questa crescita rappresenta un cambiamento rispetto alle mete tradizionali di massa.

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Niente più fughe frenetiche verso mete sovraffollate: la vera tendenza dell’estate 2026 è il ritorno all’essenza del viaggio. In Puglia è boom dello «scambio casa» con Lecce che supera Bari e ne detiene il primato, segno di un turismo orientato verso città più a misura d’uomo.  I dati della piattaforma HomeExchange incoronano il Salento e annoverano, tra le città più visitate dell’entroterra, Martina Franca. Quando si cercano informazioni su quello che tecnicamente è definito «scambio casa» ci si imbatte nella più grande community dedicata, HomeExchange, appunto, che registra per la Puglia un eccezionale +57% di scambi già pianificati rispetto all’estate scorsa. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

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