Nella competizione nazionale di Martina Franca, una squadra giovanile ha ottenuto il terzo posto nella categoria U13. Gli atleti, provenienti da un club locale, hanno partecipato con una preparazione tecnica mirata e costante nel tempo. La squadra si è confrontata con altre formazioni provenienti da diverse regioni italiane, dimostrando impegno e determinazione durante tutte le fasi della gara.

? Domande chiave Chi sono i giovani atleti che hanno conquistato il podio nazionale?. Come ha fatto la preparazione tecnica a garantire questi risultati?. Perché il quarto posto di Giulia Zaccuri è un segnale importante?. Quali sono i prossimi obiettivi per il settore giovanile reggino?.? In Breve Preparazione curata dal tecnico olimpionico Giovanni Schillaci e monitorata da Iurie Ravliuc.. Allenamenti svolti presso il Centro Sportivo M. Pellicone in via Frangipane 13.. Presidente Riccardo Partinico punta sulla continuità del metodo formativo per il settore giovanile.. Competizione nazionale svoltasi a Martina Franca il 9 e 10 maggio.. Nicola Cervasio conquista il bronzo e Giulia Zaccuri si ferma al quarto posto ai Campionati Italiani di lotta stile U13 a Martina Franca il 9 e 10 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lotta U13: la Fortitudo 1903 conquista il podio a Martina Franca

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