X Combinator si propone di sviluppare un ecosistema dedicato all’innovazione, puntando non solo alla creazione di nuove imprese, ma anche alla crescita di un ambiente sostenibile nel tempo. L’organizzazione investe in startup e supporta iniziative tecnologiche, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di progetti innovativi e di consolidare un network di imprese emergenti. L’approccio si concentra sulla creazione di un sistema duraturo, capace di favorire la collaborazione tra startup, investitori e altri attori del settore.

L’obiettivo di X Combinator non è solo creare nuove imprese innovative, ma costruire nel tempo un sistema capace di accompagnare la ricerca fino alla sua applicazione concreta nelle aziende, mettendo in connessione mondo dell’università, imprese, competenze e strumenti che favoriscano il trasferimento tecnologico. "Questa iniziativa fa parte di un più ampio progetto che tende a costruire nella Toscana meridionale un ecosistema dell’innovazione – commenta il professor Angelo Riccaboni, presidente del Santa Chiara Lab dell’ Università di Siena –, perché è facile dire ’le aziende devono innovare’, ma occorre creare le condizioni, un sistema dove ci siano i diversi attori e dei detentori di conoscenze e competenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Un ecosistema dell’innovazione"

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