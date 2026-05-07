Sette Idee per cambiare l’Italia | L’Espresso con un bando premia startup e innovazione

L’Espresso ha annunciato l’apertura del bando “Sette Idee per cambiare l’Italia”, destinato a startup e progetti innovativi. Sono disponibili 280 mila euro complessivi e le finali si svolgeranno a Milano e Roma, con la partecipazione di incubatori e partner istituzionali. La selezione mira a sostenere iniziative che possano contribuire allo sviluppo di idee innovative nel paese. La procedura di candidatura rimane aperta fino a una data ancora da comunicare.

L’Espresso apre il bando Sette Idee: 280 mila euro per startup e progetti innovativi, con finali a Milano e Roma tra incubatori e partner istituzionali. Apre ufficialmente oggi il bando della seconda edizione di "Sette Idee per cambiare l'Italia", l'iniziativa de L'Espresso dedicata alla valorizzazione di startup e imprese in fase early stage. Sono 11.090 le startup innovative registrate in Italia (CribisCRIF, gennaio 2026), un ecosistema che nei primi cinque anni di vita segna una crescita occupazionale del 229%, oltre il doppio rispetto alle nuove imprese non innovative (+113% secondo ISTAT). Ed è in questa fase di avvio che L'Espresso mette a disposizione i propri canali editoriali, destinando 280 mila euro di credito pubblicitario a sette progetti vincitori.🔗 Leggi su Digital-news.it

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