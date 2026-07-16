Una ricerca internazionale ha sviluppato nuove cellule natural killer ingegnerizzate con capacità potenziate per attaccare i tumori. Queste cellule, modificate per superare le barriere immunitarie, potrebbero migliorare la risposta dell’organismo contro le neoplasie. I risultati indicano che le nuove cellule sono in grado di aggirare le difese del tumore e rafforzare l’efficacia dell’immunoterapia. La sperimentazione si concentra sulla creazione di cellule immunitarie con “super poteri” per combattere meglio le cellule cancerose.

Dai risultati di uno studio internazionale nuove speranze per aggirare le difese del tumore e potenziare la risposta dell’organismo. Al centro della ricerca una nuova generazione di cellule immunitarie ingegnerizzate ad hoc e dotate di ‘super poteri’ in grado di superare gli ostacoli all’immunoterapia. A metterle a punto e testarle è uno studio internazionale coordinato dall’ Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, pubblicato sulla rivista ‘Signal Transduction and Targeted Therapy’. Killer naturali del tumore neutralizzati dal microambiente. Le cellule Natural Killer (NK) sono linfociti appartenenti al sistema immunitario innato. Rappresentano una prima linea di difesa dell’organismo contro il cancro e sono capaci di riconoscere ed eliminare rapidamente cellule infettate da virus e cellule tumorali fin dal primo incontro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tumore, ecco le nuove cellule natural killer ingegnerizzate per batterlo

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Cellule CAR-T e anticorpi bispecifici nel mieloma multiplo, a che punto siamo

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