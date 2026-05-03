Unica | la silodosina può colpire le cellule del tumore al seno

Una recente scoperta ha mostrato che la silodosina, un farmaco comunemente usato per il trattamento di problematiche alla prostata, può influenzare anche le cellule tumorali al seno. La ricerca ha analizzato il modo in cui il farmaco agisce sui tessuti, evidenziando un meccanismo che permette alla silodosina di distinguere tra cellule sane e tumorali. Questa scoperta apre nuove possibilità di studio su potenziali applicazioni terapeutiche.

? Cosa scoprirai Come può un farmaco per la prostata colpire le cellule mammarie?. Quale meccanismo permette alla silodosina di distinguere i tessuti sani?. Chi guida il team dell'Università della Calabria in questa scoperta?. Perché il repurposing farmacologico potrebbe abbattere i costi della ricerca?.? In Breve Il team Unical include Paola Tucci, Stefania Marsico e Fedora Grande.. La sopravvivenza per il tumore al seno è passata dal 70% al 92%.. La ricerca segue il repurposing farmacologico per ridurre costi e tempi.. I test devono superare la fase preclinica su modelli animali prima dei pazienti.. Il professor Michele Pellegrino ha presentato una scoperta scientifica nata dai laboratori dell’Università della Calabria che riguarda l’uso della silodosina come potenziale terapia contro il tumore al seno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Unica: la silodosina può colpire le cellule del tumore al seno Notizie correlate Scoperto un composto vegetale che può indurre le cellule del cancro al seno ad autodistruggersiSi tratta della molecola DHL-11, un limonoide isolato dalla pianta Munronia henryi. Leggi anche: Il tumore al polmone può colpire anche i non fumatori? Ecco le cause e i sintomi