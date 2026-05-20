Tumore del colon-retto la strategia che colpisce le cellule resistenti
Nuova ricerca propone una strategia terapeutica contro il tumore del colon-retto, che rappresenta la terza neoplasia più diffusa tra gli uomini e la seconda tra le donne nel paese. La scoperta si concentra su cellule resistenti alla terapia, aprendo possibilità per trattamenti più mirati. I dettagli di questa innovazione sono stati presentati in uno studio appena pubblicato, che evidenzia come questa metodologia possa influire sui futuri interventi clinici contro questa forma di cancro.
Dalla ricerca arriva una nuova strategia terapeutica contro il tumore del colon-retto, la terza neoplasia più diffusa tra gli uomini e la seconda tra le donne in Italia. Lo studio – condotto dall’ Istituto di Candiolo Irccs – rivela come colpire la proteina WEE1 consenta di ‘togliere il freno’ alle cellule tumorali resistenti nel carcinoma del colon-retto, costringendole all’autodistruzione. La ricerca . Pubblicata su Embo Molecular Medicine e coordinata da Sabrina Arena, responsabile del laboratorio di Translational cancer genetics dell’Irccs di Candiolo, la ricerca alimenta una nuova speranza per i pazienti con tumore del colon-retto metastatico che sviluppano la cosiddetta ‘ resistenza acquisita ’ alle terapie mirate anti-Egfr. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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