Lorenzo Salvetti, 18 anni, ha vinto la venticinquesima edizione di Amici ed è già al lavoro su nuovi progetti. In un’intervista ha parlato delle difficoltà affrontate a 16 anni, quando si è trovato in situazioni più grandi di lui, e ha condiviso l’ambizione di diventare come il sua icona sportiva. Inoltre, ha annunciato l’uscita del suo primo EP intitolato “Stupida vita”, prevista per il 22 maggio. Ha anche accennato alla possibilità di partecipare a Sanremo 2027, con un brano forte.

Il 18enne Lorenzo Salvetti è il vincitore di Amici 25. Ma la sua agenda è già ricca di impegni: pubblica il suo primo EP “ Stupida vita”, che sarà pubblicato il 22 maggio. A febbraio 2027 sarà il protagonista dell’opera musical “ Maradona – El Diego “. Il suo è un caso interessante di crossover televisivo-musicale: Lorenzo è stato infatti finalista di X Factor 2024 a soli 16 anni, nell’edizione vinta da Mimì. Come investirai i 150mila euro in gettoni d’oro vinti? Li investirò sicuramente tutto nel mio progetto musicale, ho voglia di investire su questo, perché comunque è un’opportunità gigante e quindi non non voglio sprecarla. Achille Lauro, tuo coach a X Factor, ti ha dedicato una frase: “ Per chi non vincerà, ricordatevi che una carriera si costruisce in vent’anni ai cavalli migliori si vede in un traguardo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lorenzo Salvetti: “Dopo Amici sarò Maradona. In passato sono andato in crisi perché mi sono ritrovato in situazioni più grandi di me a 16 anni. A Sanremo 2027? Solo con un pezzo forte”

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