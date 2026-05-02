Recentemente, sono emerse polemiche riguardo ai fondi regionali destinati a Potenza, con alcune persone che sollevano dubbi sulla loro validità. In parallelo, si discute anche dell’avanzo di bilancio di Matera e di come possa incidere sulla vita dei cittadini. Le autorità coinvolte affermano che le lamentele sono infondate e che i fondi sono stati approvati in modo regolare, mentre gli analisti cercano di capire il momento scelto per l’approvazione.

? Cosa scoprirai Perché i fondi regionali per Potenza sono stati approvati proprio ora?. Come influirà l'avanzo di bilancio di Matera sulla qualità della vita?. Chi deve finanziare i nuovi collegamenti tra Matera e Bari?. Quali servizi miglioreranno a Matera grazie ai fondi del 2026?.? In Breve Regione Basilicata ha stanziato 4,8 milioni di euro per i servizi di Potenza.. Matera gestisce circa un milione di utenti annui tra turisti e pendolari.. Bilancio Matera 2025 in avanzo per migliorare i servizi nel 2026.. Lisurici chiede più corse Ferrovie Appulo Lucane tra Matera e Bari.. Il consigliere comunale materano Lisurici ha contestato duramente le recenti dichiarazioni del sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, riguardo alla gestione delle risorse regionali per il capoluogo lucano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lisurici: “Le lamentele di Telesca sono infondate: ci sono 4,8 milioni

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Si parla di: Consigliere comunale materano Lisurici (Forza Italia): Attacco ingiustificato del sindaco di Potenza alla Regione Basilicata, serve una visione più ampia.

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