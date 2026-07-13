Il Senegal ha deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore dopo l’eliminazione ai sedicesimi di finale della Coppa del Mondo. La decisione è stata comunicata poco dopo la fine della competizione, senza ulteriori dettagli sul motivo. La squadra aveva partecipato alla fase a eliminazione diretta, ma è stata eliminata nel turno successivo alla fase a gironi. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo ai motivi della sostituzione.

2026-07-12 18:55:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il Senegal ha esonerato l’allenatore Pape Thiaw in seguito all’uscita del paese dalla Coppa del Mondo ai sedicesimi di finale. Thiaw, in carica solo dal dicembre 2024, ha pagato il prezzo della deludente campagna del Senegal in Nord America nonostante abbia guidato i Teranga Lions agli ottavi di finale. Il Senegal ha perso le prime due partite del Gruppo I contro Francia e Norvegia prima che una vittoria per 5-0 sull’Iran gli assicurasse la qualificazione come la squadra con la classifica più bassa tra le migliori terze classificate. Il loro torneo si è concluso in modo drammatico contro il Belgio a Seattle. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Senegal esonera l’allenatore Thiaw dopo l’uscita dalla Coppa del Mondo

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Senegal Sack Coach Pape Bouna Thiaw After World Cup Exit | ZO1U

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