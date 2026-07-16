In Inghilterra, sono state sollevate polemiche contro l’ex allenatore della nazionale, accusato di aver mantenuto un approccio troppo difensivo. Rooney ha dichiarato che questa strategia è risultata costosa. Lineker ha scherzato dicendo che si tratta di una “spia tedesca”. La critica si concentra sulla percezione che Tuchel non abbia adottato un gioco più offensivo, contribuendo a una frattura tra le aspettative e i risultati ottenuti.

Il confronto con il passato è immediato, perché alla base c’è un’opinione diffusa in Inghilterra: Thomas Tuchel avrebbe dovuto cambiare la mentalità della nazionale, rendendola più offensiva. Abbracciando, in pratica, un’idea di calcio meno speculativa rispetto a quella del predecessore Gareth Southgate. L’analisi più dettagliata la concede Jamie Carragher sulle colonne del Telegraph. "Con Tuchel si è diffusa una visione romantica secondo cui le cose sarebbero andate diversamente in certe serate se solo l'Inghilterra avesse avuto un allenatore più determinato, più propositivo, con una capacità di leggere l'incontro tale da azzeccare ogni decisione importante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inghilterra, tutti contro Tuchel. Rooney: "Ci è costato caro". Lineker scherza: "Spia tedesca"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inghilterra-Norvegia, Bellingham contro Tuchel: "Non sa cosa significa giocare contro Haaland"Jude Bellingham ha segnato una doppietta nel quarto di finale tra Inghilterra e Norvegia, portando la squadra alla vittoria per 2-1.

Kane riscrive la storia dell’Inghilterra ai Mondiali: superato LinekerHarry Kane ha segnato il suo undicesimo gol ai Mondiali, superando il record precedente di un ex giocatore.

Temi più discussi: Deve dimettersi, tutti contro Tuchel in Inghilterra: caos dopo ko con Argentina; Inghilterra, bufera contro Tuchel dopo ko con Argentina: Deve dimettersi; Lui non sa cosa significa: Bellingham contro Tuchel, scoppia il caso nell'Inghilterra ai Mondiali; Inghilterra sciatta, Forse il ct non conosce la Norvegia: chi ha ragione tra Bellingham e Tuchel.

Contro il Messico è arrivata una vittoria che ha confermato tutti i punti di forza dell’Inghilterra di Tuchel: la solidità difensiva, la durezza mentale, la capacità di sfruttare i momenti. x.com

ARGENTINA Dopo il gol di Gordon, l’Inghilterra si chiude e subisce il forcing dell’Argentina. Alla fine la squadra di Tuchel non regge e nel finale subisce 2 gol. Prima Enzo, poi Lautaro, entrambi su assist dell’eterno Leo Messi reddit

Inghilterra, bufera contro Tuchel dopo ko con Argentina: Deve dimettersiTutti contro Thomas Tuchel in Inghilterra. Oggi, mercoledì 15 luglio, la Nazionale dei Tre Leoni è stata eliminata dall'Argentina nella semifinale dei Mondiali 2026 e dopo la partita sul ct tedesco so ... adnkronos.com

Inghilterra, tutti contro Tuchel. Rooney: Ci è costato caro. Lineker scherza: Spia tedescaDopo il ko contro l'Argentina, il giudizio sul ct mette d'accordo tutti. Neville torna al 2021: Come la finale con l'Italia all'Europeo. Lineker: Tatticamente sconcertante ... gazzetta.it