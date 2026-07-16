TS – Enigma Zhegrova la Juve aspetta ancora il vero debutto | perché può cambiare tutto

Da justcalcio.com 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nell’ultima giornata di mercato, una trattativa conclusa all’ultimo minuto ha portato all’acquisto di Zhegrova, considerato un colpo di rilievo. Tuttavia, il suo debutto in campo con la nuova squadra non si è ancora concretizzato. La società aspetta ancora di vederlo in azione, mentre il trasferimento, concluso da Damien Comolli, ha suscitato aspettative e interrogativi. La situazione rimane in sospeso fino a quando il giocatore non scenderà in campo per la prima volta.

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2026-07-16 07:22:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: Era stato il colpo dell’ultima ora dell’ultimo giorno, il colpo ultimissimo, di Damien Comolli che evidentemente lo riteneva la glassa su una torta di mercato che – nonostante avesse ingolosito moltissimi osservatori – si è rivelata di panna sì, ma acida assai. E lo stesso Edon Zhegrova ha contribuito a farla “impazzire” con un contributo alla causa che definire deficitario è davvero un eufemismo: zero gol, zero assist e (almeno) un errore che rimarrà indelebile nella memoria degli juventini e non solo. Raccolto nel giardino di casa, Comolli lo prelevò dal... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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L'ERRORE DI ZHEGROVA E LA DISPERAZIONE DEI SUOI COMPAGNI

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